Mardin'in tarihi çarşıları sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü

AA

Tarihi kentte kısıtlamayla tarihi yapıların yoğun olduğu Birinci Cadde ile sokak ve caddelerde sakinlik göze çarpıyor.

Birçok uygarlığın izlerini bünyesinde barındıran merkez Artuklu ilçesinde yüzyıllardır sanatkarların hünerlerini gösterdiği tarihi çarşılarda da sessizlik hakim.

Bakır, gümüş ve hediyelik eşya ile hizmet veren 1300 yıllık Kayseriye Bedesteni, baharat kokularıyla misafirlerini kendisine çeken yaklaşık 600 yıl önce yapılan Arasa Hanı ile tarihi bakırcılar, marangozlar, manifaturacılar, tellallar ve revaklı gibi tarihi çarşıların boş olduğu gözlendi.

Polis ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kentte, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.