Kavgada, kardeşlerden biri göğsünden, diğeri kolundan yaralandı. Yaralı kardeşler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Göğsünden yaralanan F.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.