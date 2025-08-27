TIR ile halk otobüsü çarpıştı! Can kaybı var!
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, halk otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere ambulanslarla hastaneye kaldırıldı
Mardin'de kaza, Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi çevre yolu kavşağında, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen halk otobüsü ile TIR çarpıştı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
10 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
AA'daki habere göre kazada, halk otobüsündeki 10 kişi yaralandı. Araçta sıkışan otobüs şoförü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan A.T. (65) kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.