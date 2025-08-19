Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin haberleri: Oto sanayide levyeli kavga! Bir kişi öldü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Oto sanayide levyeli kavga! Bir kişi öldü!

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, oto sanayi sitesinde esnaf arasında çıkan levyeli kavgada başına darbe alan 69 yaşındaki Hasan Temel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Levyeli kavga kameraya da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 12:59 Güncelleme: 19.08.2025 - 13:00
        Oto sanayide levyeli kavga! Bir kişi öldü!
        Mardin'de olay, dün akşam saatlerine doğru Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Stadyum Caddesi’ndeki oto sanayi sitesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle esnaf iki taraf arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

        LEVYELERLE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

        DHA'daki habere göre levyelerin de kullanıldığı kavgada başına darbe alan Hasan Temel (69), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        POLİS BİBER GAZI KULLANDI

        Polis kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı. Temel, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kafa travması geçiren Temel, buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ancak Hasan Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Temel'in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olaya karıştığı tespit edilen bazı kişiler gözaltına alındı.

        KAVGA ANI KAMERADA

        Öte yandan, kavga çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, ellerindeki levyelerle kavga eden gruba polisin biber gazı sıkarak müdahale ettiği ve tarafları ayırdığı görülüyor.

        #mardin
        #Son dakika haberler
