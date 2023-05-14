Mardin Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Mardin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Mardin başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Mardin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Mardin seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Mardin Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Mardin Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 82.01 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:10 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 85.6 oldu. Mardin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 243.449 oyla yüzde 65.75 - Recep Tayyip Erdoğan: 120.977 oyla yüzde 32.67 - Sinan Oğan: 4.995 oyla yüzde 1.35 - Muharrem İnce: 871 oyla yüzde 0.24 aldı. Mardin 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 243.449 oyla yüzde 65.75Recep Tayyip Erdoğan: 120.977 oyla yüzde 32.67Sinan Oğan: 4.995 oyla yüzde 1.35Muharrem İnce: 871 oyla yüzde 0.24

Mardin Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 81.01 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:10 itibarıyla yüzde 82.7 oranında açıldı. 2023 Mardin milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Emek ve Özgürlük İttifakı: 196.218 oyla yüzde 55.86 - Cumhur İttifakı: 101.607 oyla yüzde 28.92 - Millet İttifakı: 27.325 oyla yüzde 7.78 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.921 oyla yüzde 0.56 - Ata İttifakı: 1.451 oyla yüzde 0.41 aldı. Saat 22:10 itibarıyla 2023 Mardin milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Emek ve Özgürlük İttifakı: 196.218 oyla yüzde 55.86Cumhur İttifakı: 101.607 oyla yüzde 28.92Millet İttifakı: 27.325 oyla yüzde 7.78Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.921 oyla yüzde 0.56Ata İttifakı: 1.451 oyla yüzde 0.41YEŞİL SOL: 196.218 oyla yüzde 55.86AK Parti: 86.211 oyla yüzde 24.54CHP: 23.527 oyla yüzde 6.70MHP: 10.764 oyla yüzde 3.06YENİDEN REFAH: 4.107 oyla yüzde 1.17İYİ Parti: 3.798 oyla yüzde 1.08SOL PARTI: 1.672 oyla yüzde 0.48ZP: 1.451 oyla yüzde 0.41MEMLEKET: 868 oyla yüzde 0.25BBP: 525 oyla yüzde 0.15AB: 461 oyla yüzde 0.13HAKPAR: 415 oyla yüzde 0.12ANAP: 293 oyla yüzde 0.08GBP: 286 oyla yüzde 0.08TKP: 196 oyla yüzde 0.06GENÇ: 186 oyla yüzde 0.05MP: 133 oyla yüzde 0.04HKP: 124 oyla yüzde 0.04MİLLİYOL: 58 oyla yüzde 0.02TKH: 53 oyla yüzde 0.02YP: 53 oyla yüzde 0.02TİP: 0 oyla yüzde 0.00AP: 0 oyla yüzde 0.00