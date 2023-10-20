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        Mardin'deki katliamda sanıkların para akışı incelenecek

        Mardin'de Irak uyruklu 5 kişinin vahşice pusuya düşürülmesiyle ilgili davada sıcak bir gelişme yaşandı. Korkunç olayda 2'si tutuklu 4 sanığın para akışının incelenmesine karar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 14:56 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:09
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        Mardin'deki katliamda para akışı incelenecek!
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        Mardin'de Irak uyruklu 5 kişinin cipte öldürülmesine ilişkin davada, 2'si tutuklu, 4 sanığın aralarında para alışverişi olup olmadığı veya hesaplarında normalin dışında bir akışının bulunup bulunmadığının tespiti için bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

        DHA'nın haberine göre olay, 19 Ocak'ta uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

        KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTILAR

        Diyarbakır'a gitmek için Irak'ın Duhok kentinden yola çıkan, içinde akraba olan 5 kişinin bulunduğu cipi durduran başka bir araçtaki şüpheliler, kurşun yağdırıp, kaçtı. Ciptekilerden Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde, Chiman Shaheen Khalid (75) ile Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise hastanede hayatını kaybetti. Cenazeler, işlemlerin ardından Irak'a gönderilerek defnedildi.

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        Jandarmanın yaptığı çalışmayla kamera kayıtlarından olaya karıştıkları tespit edilen Murat Y., Faris Akseven ve Abdullah Kaplan, evlerine yapılan baskınla yakalandı. Daha sonra şüphelilere silahları temin ettiği belirlenen İbrahim D. de gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklandı. Murat Y. ile İbrahim D. daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

        4 SANIK İÇİN HAPİS CEZASI TALEBİ

        Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonrası hazırlanan iddianame, Mardin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne kabul edildi. İddianamede Murat Y., Faris Akseven ve Abdullah Kaplan hakkında 'kasten adam öldürme', 'nitelikli yağma' ve 'ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası, İbrahim D.'ye de 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

        ESKİ BEYANLARINI TEKRAR ETTİLER

        Davanın ikinci duruşması, bugün görüldü. Tutuksuz sanıkların yer almadığı duruşmaya, Abdullah Kaplan ile Faris Akseven cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Kaplan ile Akseven, ilk duruşmadaki beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi. Mahkeme heyeti, sanıkların aralarında para alışverişi olup olmadığı veya hesaplarında normalin dışında bir akışın bulunup bulunmadığının tespiti için bilirkişi raporu alınmasına karar verip, duruşmayı 16 Ocak 2024'e erteledi.

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        #son dakika
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