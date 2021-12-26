Mardin'deki göçükten acı haber!

DHA

Olay, öğlen saatlerinde Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kötek Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. 5 işçinin çalıştığı inşaatta beton dökümü sırasında çökme meydana geldi.

Enkaz altında kalan 2 işçiden 1'i kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulmayı başardı. Diğer işçilerin haber vermesiyle, olay yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, enkaz altındaki ismi öğrenilemeyen işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cenazesi otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Diğer işçi de tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.