Mardin'de uyuşturucu operasyonu

AA'nın haberine göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrolle olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, tabanca ve hassas terazi ele geçirildiği bildirildi.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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