Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı

Giriş: 05.01.2023 - 21:41 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı
Mardin'de uyuşturucu operasyonu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

AA'nın haberine göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrolle olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, tabanca ve hassas terazi ele geçirildiği bildirildi.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ümraniye'de silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı
Ümraniye'de silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı
LPG yüklü tanker devrildi! 1 yaralı
LPG yüklü tanker devrildi! 1 yaralı
Hafif ticari araç dereye yuvarlandı! 1 ölü, 3 yaralı
Hafif ticari araç dereye yuvarlandı! 1 ölü, 3 yaralı
Kaçak kazı yapan 12 zanlı suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan 12 zanlı suçüstü yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.