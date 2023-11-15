Mardin'de trafik kazası: 2'si ağır 6 yaralı

Mardin'de iki araç çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı
Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Artuklu-Yeşilli karayolunda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
6 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; kazada araçlardaki 2'si ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 YARALININ DURUMU KRİTİK
Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.