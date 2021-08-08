Mardin'de toz fırtınası esareti!

DHA

Mardin ve ilçelerinde dün etkili olan toz fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiledi. Türkiye - Suriye sınır hattından gelen toz fırtınası, vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

DHA'nın haberine göre, toz fırtınası gün boyu devam etti, seyir halindeki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Vatandaşlar evlerinin kapı ve pencereleri gün boyu açmadı.