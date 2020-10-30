Mardin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerle ortak çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında KCK sistemine bağlı olarak Mardin'de sözde "Kent Meclisi ve Mahalle Meclisleri"nin hayata geçirilerek, terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda sözde demokratik özerkliğin inşası için alternatif yönetim modeli oluşturarak, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı yürütülen operasyonda, aralarında eski DTP Mazıdağı ve Nusaybin ilçe belediye başkanları ve eski DBP Nusaybin ilçe eş başkanının bulunduğu Mardin'de 13, Diyarbakır'da 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.