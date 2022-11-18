Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

AA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Göllü ve Kovanlı mahalleleri kırsalında arama çalışması yürüttü.

Aramalarda araziye gizlenmiş dip tablası bölümünden tuzaklanmış 3 katyuşa mühimmatı olduğu değerlendirilen mühimmat, 4 antitank mühimmatı, 5 antitank sevk fişeği, katyuşa mühimmatına ait olduğu değerlendirilen tapa ve dijital saatle irtibatlı ateşleme anahtarı ele geçirildi.​​​​​​​

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