Mardin'de terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "KAPAN-1" operasyonları kapsamında düzenlenen "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova Özel Birlik Operasyonu"nda daha önce etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin üzerinden çıkan doküman ve dijital materyaller incelendi.

Dokümanlarda ismi geçen ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı, 7 şüpheli serbest bırakıldı.