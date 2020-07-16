Mardin'de terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu "terör örgütüne yardım ve yataklık" ile "terör örgütü propagandası" yaptıkları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla ilçedeki 2 farklı mahallede bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.Ö, H.A, K.A, İ.A. ve A.M. gözaltına alındı, 3 ruhsatsız av tüfeği, 7 cep telefonu ile 2 flash bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.