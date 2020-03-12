12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mardin'de tahrip olduğu için yıkılan caminin yerine yenisi inşa ediliyor
Mardin'in Derik ilçesinde, tahribata uğradığı için yıkılan caminin yerine bin kişilik cami inşa ediliyor.
Sosyal medyada "tarihi cami yıkılıyor" şeklinde yorumlara konu olan, Mardin'in Derik ilçesindeki 1953 yılında inşa edilen Merkez Camisi'nin yerine yenisinin yapılması çalışmalarına başlandı.
İlçe sakinleri, tehlike arz ettiği için zamanla ihtiyaca cevap veremeyen caminin yıkılıp, yerine yeni bir cami yapılması için topladıkları 116 imzadan oluşan dilekçe ile İlçe Müftülüğüne başvurdu.
İlçe Müftülüğünün, durumu Derik Belediyesine iletmesi üzerine belediye yetkilileri, caminin tarihi özelliği bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünden bilgi istedi.
Müdürlük tarafından yapılan inceleme üzerine hazırlanan raporda, tescile değer nitelik taşımadığı, tescile uygun olmadığı kararı verildi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan incelemede de caminin can ve mal güvenliği açısından risk taşıdığı, yapının güvenli olmadığı belirlendi.
Bunun üzerine Derik Belediye Meclisi kararıyla caminin yıkılarak yerine yenisinin yapılması kararı alındı.
Yıkım işlemleri tamamlanan caminin yerine 500 metrekare alana sahip bin kişi kapasiteli, içinde kadın-erkek taziye salonları, kütüphane, imam lojmanı, gasilhane, abdesthane, dini rehberlik bürosu, kütüphane ve toplantı odası bulunan caminin inşasına başlandı.
- "Cami yıkıktı, kimse girmiyordu"
Derik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atman Elitaş, yaptığı açıklamada, yeni cami projesini desteklediklerini belirtti.
Cami ihtiyacı karşılamadığı için bu kararın alındığını dile getiren Elitaş, "Bazı kişiler hesabına gelmediği için eleştiriyorlar. Buna karşıyız. Var gücümüzle yeni camimizi destekliyoruz. Bunun onayını da bizlerden aldılar. Yeni cami bin kişiye hizmet verebilecek. Eskiden 200-300 kişi gidemiyordu. Yeni cami ile inşallah eksikler giderilecek. Maddi ve manevi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kale Mahallesi Muhtarı Ekrem Erol, ilçedeki esnaf, muhtarlar ve vatandaşların, yetkili kurumlardan, ihtiyaca cevap vermeyen caminin yıkılmasını talep ettiğini söyledi.
"Eskisinden daha güzel bir cami yapılacak. Bu caminin inşasında katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz." diyen Erol, şöyle konuştu:
"Cami yarı betonarme, yarı taş yapı. 1953 yılında yapılmıştı. Tarihi olmadığı anlaşıldı. Vatandaşların talebiyle yeni caminin inşasına başlanıyor. Minaresi bile sağlam değildi. Bir takım kişilerin söylediği 'tarihi yerleri yıkıyorlar' ifadesi gerçek değil. Bütün raporlar mevcut. Bunun birilerince başka yerlere çekilmesine gerek yok."
Ilıca Mahallesi Muhtarı Esat Karataş da eski caminin tahrip olduğunu, yeni yapılacak cami projesinin birçok ihtiyacı karşılayacağını aktardı.
Karataş, "Yeni cami yapılmasını sonuna kadar destekliyoruz. Allah yapanlardan razı olsun." dedi.
Kanaat önderi ve esnaf Şeyhmus Güneş de cami yıkılmadan önce herkesin görüşünün alındığını kaydetti.
Güneş, "2019 yılında yıkılması gerekiyordu, maalesef bugüne kadar kaldı. Bunu sağa sola çekmeye gerek yok. Burası yapılırken herkesin görüşü alındı. Halkın rızasıyla bu cami yıkıldı. Cami yıkıktı, kimse girmiyordu. Yeni yapılacak projeyi de gördük. Çok güzel bir proje." diye konuştu.
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