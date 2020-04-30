Mardin'de sosyal mesafeli "1 Mayıs"

AA

Hak-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan ve beraberindeki sendika üyeleri 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkında koronavirüs salgınına karşı maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak basın açıklaması yaptı.

Cihan, koronavirüs nedeniyle kitlesel kutlama imkanı olmasa da 1 Mayıs'ta ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerde olduklarını söyledi.

"Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini istiyoruz. Bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu buluyoruz. Bununla ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine de 'hayır' diyoruz." diyen Cihan, bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar istediklerini belirtti.

Cihan, "Taşerondan kadroya geçen emekçilerin toplu iş sözleşme sürelerinin öne çekilmesini istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümünü istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cihan, bu zor süreçte işleri başında cesurca ve özveri ile çalışan başta sağlık, gıda, banka, taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol ile kamu ve özel bütün sektörlerdeki tüm emekçilere gönülden teşekkür etmek için alanda olduklarını sözlerine ekledi.