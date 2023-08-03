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        Haberler Gündem Mardin'de sondaj sırasında dinamitin patlaması sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı - Güncel haberler

        Mardin'de sondaj sırasında dinamitin patlaması sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sondaj yapıldığı sırada kullanılan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 20:23
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        Sondaj sırasında dinamit patladı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Yurtderi Mahallesi'nde sulama için sondaj yapılırken kullanılan dinamit infilak etti.

        Olayda, M.A. (30) hayatını kaybetti, M.E.L. (48) ve Ş.A. (32) yaralandı.

        Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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