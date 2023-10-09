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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de silahlı saldırıda öldü

        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        Mardin'de silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 18:12 Güncelleme: 09.10.2023 - 18:12
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        Mardin'de silahlı saldırıda öldü
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        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        AA'nın haberine göre, Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi mevkisinde silahlı saldırıya uğrayan F.D. (57) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        SALDIRGAN ARANIYOR

        Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırının failinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        * Haberin görseli İHA arşivinden alınmıştır.

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