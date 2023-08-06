Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Mardin Midyat'ta husumetli iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların isabet ettiği 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Mardin'in Midyat ilçesinde aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İdris Gündüz (49) hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Kırsal Ziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İdris Gündüz ile isimleri öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİİdris Gündüz (49)
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA'nın haberine göre; yaralılardan İdris Gündüz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Gündüz'ün cenazesi otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekiplerinin soruşturmasında olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için köye giriş ve çıkışları kapatan ekipler, geniş güvenlik önlemi aldı.