Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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Mardin'in Midyat ilçesinde aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İdris Gündüz (49) hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Kırsal Ziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İdris Gündüz ile isimleri öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ İdris Gündüz (49) Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA'nın haberine göre; yaralılardan İdris Gündüz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Gündüz'ün cenazesi otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.