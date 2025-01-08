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        Haberler Gündem Mardin'de silah ve bıçaklı kavga: 3 yaralı - Güncel haberler

        Mardin'de silah ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

        Mardin'de iki grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 19:08 Güncelleme: 08.01.2025 - 19:08
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        Mardin'de silah ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
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        Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Yenişehir Mahallesi SSK Caddesi üzerinde meydana geldi.

        İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada S.K. (40), B.A. (20) ve F.B. (18) yaralandı.

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan B.A.'nın başına kurşun isabet ettiği, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Bazı şüpheliler ise ifadelerinin alınması için emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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