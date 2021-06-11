Mardin'de silah kazası sonucu şehit olan askerin naaşı memleketine uğurlandı

Nusaybin ilçesinde hudut görevi sırasında silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Sağdıç için Mardin Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, katafalka konuldu.

Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu. Mardin Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi.

Daha sonra şehit Sağdıç'ın naaşı Tekirdağ'a gönderildi.

Törene Vali Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.