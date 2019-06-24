Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı bir köyün yakınlarında 150 TIR’lık saman balyasının alev alarak yangının bütün köyün çevresini sarmasının ardından Kızıltepe İtfaiyesine destek olarak Mardin İl emniyet Müdürlüğüne ait 2 toplumsal Müdahale aracı olan Tomalar’da yangını söndürmek için saatlerce mücadele etti.

Tüm köyün çevresini saran yangını vatandaşların can ve mallarına zarar gelmeden söndürmek için saatlerce mücadele eden İtfaiye ve polis ekipleri itfaiye araçları ve tomalarla yangına müdahale etti.

Yangının henüz çıkış sebebi araştırılırken, Kızıltepe itfaiye erleri ve tomalarla yangına müdahale eden polisler vatandaşların canına zarar gelmemesi için saatlerce büyüyen yangını söndürmek için mücadele etti.

Yangında köyün çevresinde bulunan binlerce ağaç , ahır ve 150 TIR’lık saman balyası küle döndü.