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        Haberler Gündem Mardin'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Mardin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Mardin'in Midyat ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 23:18 Güncelleme: 21.08.2024 - 23:18
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        Mardin'de trafik kazası: 5 yaralı
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        Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemeyen minibüs ile otomobil Seyitler Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, B.B. (35), S.E. (56), N.F. (23), M.G. (21) ve A.Ö. (16) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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