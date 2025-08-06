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        Haberler Gündem Çevre Mardin'de kuraklık nedeniyle balıklar öldü | Son dakika haberleri

        Mardin'de kuraklık nedeniyle göletlerdeki balıklar öldü

        Mardin'in Derik ve Mazıdağı ilçeleri arasında yer alan Şanlı Mahallesi'ndeki gölet, uzun süredir yağış görülmemesi ve aşırı sıcaklar nedeniyle kuruma noktasına geldi. Su seviyesi düşen gölette binlerce balık öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 14:08 Güncelleme: 06.08.2025 - 14:08
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          Mardin'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte bölgedeki çok sayıda gölet tamamen kurudu.

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          Derik ve Mazıdağı ilçeleri arasında yer alan Şanlı Mahallesi'ndeki gölet ise, uzun süredir yağış görülmemesi ve aşırı sıcaklar nedeniyle kuruma noktasına geldi.

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          Su seviyesi düşen Şanlı Mahallesi göletinde binlerce balık öldü.

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          Ölen balıklar, göç döneminde bölgeden geçen leylekler ve balıkçıl türleri için besin kaynağı haline geldi.

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