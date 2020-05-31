Mardin'de kumar oynatılan evde yakalanan 25 kişiye 112 bin 525 lira ceza uygulandı

AA

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, A.Ç, Y.Y. ve C.İ'nin, A.O'dan kiraladıkları evi kıraathaneye çevirerek kumar oynattıklarının tespit edilmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 4 kişi gözaltına alındı.

Evdeki 25 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca 30 bin 625 lira, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle de 81 bin 900 lira idari para cezası kesildi.