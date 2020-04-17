Mardin'de Kovid-19 tedavisini yenen 93 yaşındaki hasta taburcu oldu

Nusaybin Devlet Hastanesine farklı tarihlerde başvuran ve isimleri açıklanmayan iki kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine tedavi altına alınan 93 yaşındaki kadın hasta ile adı paylaşılmayan 63 yaşındaki hasta, 14 günlük tedavi süreçlerinden sonra iyileşti.

Taburcu olan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları arasından hastaneden ayrıldı.