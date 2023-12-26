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        Haberler Gündem Mardin'de klima motorunun patladığı evde yangın çıktı - Güncel haberler

        Mardin'de klima motorunun patladığı evde yangın çıktı

        Mardin'de klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 21:31 Güncelleme: 26.12.2023 - 21:31
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        Klima motorunun patladığı evde yangın çıktı
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        Olay, akşam saatlerinde merkez Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde medyana geldi.

        Bir binanın 13´üncü katındaki dairede bulunan klimanın motoru, bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sonucu evde yangın çıktı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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