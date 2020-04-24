Mardin'de kırmızı ışıkta geçen otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasında

Merkez Artuklu ilçesinde MOBESE kamerasına yansıyan görüntüde, 2 gün önce Vali Ozan Caddesi Kızıltepe Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durmayan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Kılıç'a (20) çarpması yer alıyor.

Görüntüde, çarpmanın etkisiyle havaya savrulan Kılıç'ın düştüğü ve sürüklendiği görülüyor.

112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği, sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.