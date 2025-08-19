Mardin'de kayalıklardan düştüğü iddia edilen kız çocuğu öldü

Mardin'in Derik ilçesi Kırsal Akçay Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde kayalıklardan kurumuş dere yatağına bir kız çocuğunun düştüğü ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre ekipler, ailesinin araçla hastaneye götürmeye çalıştığı Zeynep S'nin yapılan kontrolde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Zeynep S'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.