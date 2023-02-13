Mardin'de iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Mardin'de, cami inşaatındaki iskelenin çökmesi ile bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi Şar Mahallesi'nde meydana geldi. Cami inşaatında kurulu iskele, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İnşaatta çalışan işçiler Ömer Atlı (21) ve Ümit Akış (27), yıkıntı altında kaldı.

İhbarla gelen UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle enkazdan çıkarılan işçiler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İşçilerden Ömer Atlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Atlı'nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Yaralı Ümit Akış'ın ise tedavisi sürüyor. Mardin Valiliği ise, sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.