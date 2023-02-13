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Mardin'de cami inşaatındaki iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'de, cami inşaatının iskelesindeki çökme sonucu genç işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı. Mardin Valiliği, sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu

Giriş: 13.02.2023 - 16:32 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin'de iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
DHA

Mardin'de, cami inşaatındaki iskelenin çökmesi ile bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi Şar Mahallesi'nde meydana geldi. Cami inşaatında kurulu iskele, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İnşaatta çalışan işçiler Ömer Atlı (21) ve Ümit Akış (27), yıkıntı altında kaldı.

İhbarla gelen UMKE, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle enkazdan çıkarılan işçiler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İşçilerden Ömer Atlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Atlı'nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Yaralı Ümit Akış'ın ise tedavisi sürüyor. Mardin Valiliği ise, sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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