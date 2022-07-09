Irak plakalı cip kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

DHA

Mardin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan, Irak plakalı cipin tarlaya yuvarlandığı kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, dün sabah saatlerinde, Nusaybin ilçesi Yolbilen Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan Irak plakalı cip, tarlaya yuvarlandı. Kazada cipte bulunan 4 kişi, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla cipten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Ali Raşit

SÜRÜCÜ KUTARILAMADI

DHA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan sürücü Ali Raşit, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Raşit'in, Irak'ın Kerkük kentinde tanınmış bir ailenin mensubu olduğu ve bir petrol rafinerisinde görev yaptığı öğrenildi.