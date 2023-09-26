Mardin'de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat halindeki bir düğün salonunda iskelenin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Akyazı Mahallesi'nde yaptırılan bir düğün salonun inşaatındaki iskele henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Çökme sonucu iskeledeki 3 işçi ile inşaatta çalışan 2 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.