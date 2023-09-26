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        Haberler Gündem Mardin'de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı - Güncel haberler

        Mardin'de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat halindeki bir düğün salonunda iskelenin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 21:15 Güncelleme: 26.09.2023 - 21:15
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        Mardin'de inşaat iskelesi çöktü! 5 işçi yaralandı
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        Alınan bilgiye göre, Akyazı Mahallesi'nde yaptırılan bir düğün salonun inşaatındaki iskele henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

        Çökme sonucu iskeledeki 3 işçi ile inşaatta çalışan 2 işçi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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