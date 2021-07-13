Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Ö. idaresindeki 01 ATT 40 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nicmi Sürer'e çarptı.

Ağır yaralanan Sürer, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Abdurrahman Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.