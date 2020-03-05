Mardin'de fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı



Mardin'de fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, "fuhuş, fuhşa aracılık veya yer temin edenlerin yakalanması, fuhuş amacıyla kullanılan adreslerin tespiti ve kapatılmasına" yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce, 6 aylık çalışmalarda fuhuş olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 52 kişi hakkında işlem yapıldı. Fuhuş yaptıkları tespit edilenlere 38 bin 274 lira ceza uygulandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı "fuhşa aracılık veya yer temin etmek" suçlamasıyla tutuklandı.