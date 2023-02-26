Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Trafik Mardin'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı! - En son haberler

Mardin'de kamyonet bariyere saplandı: 2 ölü, 1'i bebek 3 yaralı

Mardin'de, Kızıltepe-Viranşehir karayolunda kontrolden çıkan kamyonetin bariyere saplanmasıyla 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Giriş: 26.02.2023 - 18:55 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı! - En son haberler
DHA

Mardin'de, kamyonetin bariyere saplandığı feci kazada, 1'i çocuk 2 kişi ölürken, 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Mardin'e gelen Akdoğan ailesinin içinde bulunduğu kamyonet, saat 07.30 sıralarında sürücüsü Veysi Akdoğan'ın (37) kontrolünden çıkarak bariyere saplandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Cemile Akdoğan (32), Fatma Ceylan (60), Muhammet Akdoğan (14) ve Miraç Akdoğan (4) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye götürüldü. Sürücü Veysi Akdoğan ile Muhammet Akdoğan burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Araç, vinç kullanılarak bariyerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Mardin'de iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
Mardin'de iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
Tartıştığı kişi kurşun yağdırdı
Tartıştığı kişi kurşun yağdırdı
Batı Anadolu Fay Hattı riskli iller
Batı Anadolu Fay Hattı riskli iller
Üçüncü kat balkonundan düşerek öldü
Üçüncü kat balkonundan düşerek öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.