Mardin'de evde kalanlara 4 dilde konser

AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Meridin Müzik Topluluğu ekibi, üstü açık tur aracıyla merkez Artuklu ilçesinde dolaşarak, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice şarkılar seslendirdi.Ekibe, Mardinliler balkon ve pencerelerinden eşlik edip, alkış tuttu.Tur aracından sık sık "Zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde birlik, beraberlik ve dayanışmaya her şeyden daha çok ihtiyacımız var. Müzik ruhun gıdasıdır felsefesinden yola çıkarak sizlere keyifli anlar yaşatmak ve moralinizi yüksek tutmak gayesindeyiz. Sizler yeter ki evlerinizde kalın." anonsu yapıldı.Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, evde kalanların moralini yüksek tutmak için konser düzenlediklerini belirtti.Vatandaşların bu çalışmadan memnun olduğunu kaydeden Yaman, "Seslendirilen şarkı ve türkülere eşlik ederek eğlendiler. Mardinli hemşehrilerimizle bu zor zamanları hep birlikte aşacağız. Yeter ki evlerinde kalmaya devam etsinler, biz de her zaman için onların yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.