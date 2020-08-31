Mardin'de dünürler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Ekrem Ö. (75) ile dünürü Abdurrahim Kaya (56),Yetkinler Mahallesi'nde tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Abdurrahim ve eşi Meliha Kaya (50) vuruldu.

Meliha Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan eşi, 112 Acil Servis ekibince Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.