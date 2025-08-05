Mardin'de devrilen TIR alev aldı; sürücü yanarak öldü
Mardin Nusaybin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, alev alev yandı. TIR'da mahsur kalan sürücü, yanarak hayatını kaybetti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Mustafa Çiftçi (50) yönetimindeki TIR, Odabaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. AA'nın haberine göre; TIR'ın alev alması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.