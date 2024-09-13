Mardin'de otomobil devrildi: 8 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı
Giriş: 13.09.2024 - 22:18 Güncelleme: 13.09.2024 - 22:18
İlçeye bağlı Subaşı mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada M.G, M.A.D, B.D, H.D, Z.D, S.Z.D, D.D. ve R.D. yaralandı.
Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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