Mardin'de çiftçilere üzüm makinesi dağıtıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde 97 çiftçiye üzüm sıkma makinesi dağıtımı yapıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında İlçe Gençlik ve Spor Merkezi önünde dağıtım töreni gerçekleştirildi.

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Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, törende yaptığı konuşmada, Midyat'ın tarihi, kültürü ve turizmin yanı sıra tarımıyla da ön planda olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından 97 çiftçiye üzüm sıkma makinesi, ilaçlama pompası ve budama makası dağıtıldı.

Törene, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kadri Tutak, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin ve çiftçiler katıldı.