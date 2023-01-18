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Mardin'de bir okulun çatısına çıkan çocuklar yürekleri ağza getirdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Atatürk ilkokulunun çatısına çıkan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Kimliği belirlenemeyen çocukların okulun öğrencisi mi olduğu, yoksa dışarıdan okulun çatısına ve avlusuna girenler olduğu henüz belirlenemedi

Giriş: 18.01.2023 - 21:04 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin'de bir okulun çatısına çıkan çocuklar yürekleri ağıza getirdi
İHA

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Atatürk ilkokulunun çatısına çıkan çocuklar yaptıklarıyla yürekleri ağza getirdi.

Kızıltepe ilçesinde bulunan Atatürk ilkokulun da bir grup çocuktan biri çatıya çıkıp metrelerce yükseklikten sarktı kendini. Gruptaki diğer çocuklar ise okulun avlusunda bekledi.

Kimliği belirlenemeyen çocukların okulun öğrencisi mi olduğu, yoksa dışarıdan okulun çatısına ve avlusuna girenler olduğu belirlenemedi. Çocukların ölümle burun buruna gelme hareketleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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