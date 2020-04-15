Mardin'de bir mahalle karantinaya alındı

AA

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin kırsal Yeşilalan Mahallesi'ne, Kovid-19 salgını nedeniyle giriş çıkışlara izin verilmediği bildirildi.

Açıklamada, "Kırsal Yeşilalan Mahallesi'nde koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla; İlçe Hıfzıssıha Kurulunca saat 12.00 itibarıyla ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.