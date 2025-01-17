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        Haberler Gündem Mardin'de bir kişi karısını pompalı tüfekle öldürdü - Güncel haberler

        Karısını pompalı tüfekle öldürdü

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde eski muhtar Ali Kaya, eşi Latife Kaya'yı pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 00:45 Güncelleme: 17.01.2025 - 01:36
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        Karısını pompalı tüfekle öldürdü
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        Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Atalar Mahallesi’nde meydana geldi.

        İddiaya göre mahallenin eski muhtarı Ali Kaya, henüz bilinmeyen nedenle evinde uyuyan eşi Latife Kaya’ya pompalı tüfekle ateş etti.

        Latife Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaya’nın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, Ali Kaya gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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