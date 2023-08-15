Mardin'de bir ev ve bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde ve bahçesinde yapılan aramada 4 kilo 500 gram esrar, 370 kök Hint keneviri ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi
Giriş: 15.08.2023 - 19:14
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde S.Y'nin evinde ve bahçesinde arama yapıldı.
Aramada, 4 kilo 500 gram kubar esrar, 370 kök kenevir bitkisi ve 30 gram kenevir tohumu bulundu.
Gözaltına alınan S.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.