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        Haberler Gündem Mardin'de bir ev ve bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi - Güncel haberler

        Mardin'de bir ev ve bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde ve bahçesinde yapılan aramada 4 kilo 500 gram esrar, 370 kök Hint keneviri ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 19:14
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        Mardin'de bir ev ve bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde S.Y'nin evinde ve bahçesinde arama yapıldı.

        Aramada, 4 kilo 500 gram kubar esrar, 370 kök kenevir bitkisi ve 30 gram kenevir tohumu bulundu.

        Gözaltına alınan S.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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