Mardin'de bin yıllık altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla tarihi eser niteliğinde kitapların getirildiği bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce, düzenlenen operasyonda yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen farklı hayvan derilerine altın işlemeli, elle yazılmış 5 Tevrat ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre; olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Polis, ele geçirilen Tevratların ülkeye nasıl getirildiği konusunda çalışma başlattı.