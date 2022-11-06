Beton mikseriyle traktör çarpıştı! 2'si ağır 3 yaralı

AA'nın haberine göre, Kayalıpınar Mahallesi girişinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen demir yüklü traktör ile beton mikseri çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile beton mikserinde bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.