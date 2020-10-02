Mardin'de babasının evinde yakalanan terör zanlısı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucu Göllü Mahallesi'ndeki babasının evinde saklandığı tespit edilen Ö.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ö.Ç'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.