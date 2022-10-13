Araca gizlenmiş 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ilçe girişinde durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği "Hera" ile yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış 17 kilo 570 gram eroin ile 5 kilo 470 gram metamfetamin bulundu.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.