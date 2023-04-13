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Mardin'de akrabaların silahlı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'de, akraba olan iki aile arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Giriş: 13.04.2023 - 17:45 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin'de akraba kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
İHA

Mardin'de, akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Mazıdağı ilçesi Karaalanı Mahallesi'nde yaşandı. Akraba iki aile arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi silahla vuruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde silahla vurulan kişilerden N.E.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. İsmini öğrenilmeyen diğer yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri köyde geniş çapta güvenlik önlemi alırken, olayla inceleme başlatıldı.

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