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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de 4'üncü kattan otomobile düşen kadın ağır yaralandı

        Mardin'de 4'üncü kattan otomobile düşen kadın ağır yaralandı

        Mardin Kızıltepe'de 4'üncü kattaki evin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşen genç kadın ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 02:06 Güncelleme: 03.11.2023 - 02:07
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        4'üncü kattan otomobile düşen kadın ağır yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, apartmanın 4'üncü katındaki evin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşen Z.B. (25), ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki Şaheser Apartmanı'nda meydana geldi. Z.B. isimli genç kadın, apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan bilinmeyen nedenle park halindeki otomobilin üzerine düştü.

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Z.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Z.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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